【فيديو】اليابان تصدر أوراقاً نقدية بتصميم جديد لأول مرة منذ 20 عاماً

أخبار اليابان

بدأ بنك اليابان المركزي يوم الأربعاء نقل أوراق نقدية جديدة، وهي الأولى في البلاد منذ 20 عامًا، إلى المؤسسات المالية. وفي مراسم أقيمت للاحتفال بطرح الأوراق النقدية الجديدة، قال محافظ بنك اليابان أويدا كازوؤ إن البنك المركزي يعتزم طرح أوراق نقدية في اليوم الأول بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 تريليون ين، أو حوالي 9.9 مليار دولار بسعر الصرف الحالي. وأعرب عن أمله في أن تصل الأوراق النقدية الجديدة إلى الشعب الياباني على نطاق واسع وأن تعمل على دعم التشغيل السلس لاقتصاد البلاد.

تستخدم الأوراق النقدية الجديدة تكنولوجيا متطورة لمنع التزوير، مثل دمج نوع جديد من الصور ثلاثية الأبعاد لجعلها صعبة التزوير، والأرقام مطبوعة عليها بخط كبير لتسهيل قراءتها. كما تتميز الأوراق الجديدة باستخدام تقنيات طباعة متقدمة تجعل من الصعب تقليدها، مثل الأحبار الخاصة التي تتغير ألوانها حسب زاوية النظر، والشريط الأمني المتقدم.

تشمل الأوراق النقدية الجديدة فئات 1000 ين و5000 ين و10000 ين، وتحمل صوراً لأشخاص بارزين في التاريخ الياباني مثل شيبوساوا إييتشي على فئة 10000 ين، وهو شخصية معروفة بدورها في تحديث الاقتصاد الياباني في القرن التاسع عشر. وتخطط الحكومة وبنك اليابان لطباعة 7.48 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول مارس/آذار من العام المقبل.

تشمل الإجراءات الإضافية التي اتخذها بنك اليابان لضمان الانتقال السلس إلى الأوراق النقدية الجديدة حملات توعية للجمهور حول كيفية التحقق من صحة الأوراق النقدية الجديدة، وتوفير التدريب للمؤسسات المالية والمتاجر على التعامل مع الأوراق الجديدة والتعرف على ميزاتها الأمنية. ويأتي هذا الإصدار في وقت يسعى فيه بنك اليابان إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والحد من المخاطر المرتبطة بتزوير العملات، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الياباني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)