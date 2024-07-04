الولايات المتحدة تقوم بتحديث الطائرات العسكرية المتمركزة في اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء إنها ستنفق أكثر من 10 مليارات دولار لتحديث الطائرات العسكرية التكتيكية المنتشرة في اليابان على مدى السنوات العديدة المقبلة.

في قاعدة كادينا الجوية في محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، ستستبدل القوات الجوية 48 طائرة مقاتلة من طراز F-15C/D بـ 36 طائرة مقاتلة من طراز F-15EX المتطورة. وستقوم بتبديل طائرات الجيلين الرابع والخامس أثناء عملية الاستبدال.

وفي قاعدة ميساوا الجوية في محافظة أووموري الشمالية الشرقية، ستستبدل القوات الجوية 36 طائرة مقاتلة من طراز F-16 بـ 48 طائرة من طراز F-35A.

وسيقوم سلاح مشاة البحرية بزيادة عدد الطائرات المقاتلة الشبح من طراز F-35B في قاعدة إيواكوني في محافظة ياماغوتشي الغربية.

وقالت وزارة الدفاع إنها على تنسيق وثيق مع الحكومة اليابانية بشأن خطة تحديث الطائرات التكتيكية المتمركزة في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)