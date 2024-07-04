مسح حكومي: 1 من بين كل 10 شباب في اليابان تعرض للتحرش الجنسي

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) -- أظهر استطلاع للرأي أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الخميس أن واحدا من كل 10 شباب في اليابان كان ضحية للتحرش الجنسي.

وهو أول مسح حكومي ياباني على الإطلاق يركز على التحرش، قال 10.5% من المشاركين في الاستطلاع إنهم تعرضوا للتحرش. وكان 88.0٪ منهم من النساء و10.6٪ من الرجال.

وشكلت حالات التحرش التي حدثت في سياق متعلق بالسكك الحديدية 70٪ من الإجمالي، بما في ذلك 62.8٪ حدثت في القطارات. وشكلت الحالات التي وقعت في الشوارع 13%.

وفيما يتعلق بالتعامل مع حالات التحرش، قال 42.7% إنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء لأن كل شيء حدث فجأة، بينما قال 32.5% إنهم كانوا خائفين للغاية من التصرف.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن 80.4% لم يبلغوا الشرطة أو موظفي محطة القطار بعد تعرضهم للتحرش خوفًا من إثارة ضجة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)