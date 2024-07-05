مسؤول أمريكي يتعهد ببذل الجهود لمنع وقوع جرائم جنسية من قبل الجنود الأمريكيين في اليابان

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واشنطن - (جيجي برس)-- تعهد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية في مقابلة مع وكالة جيجي برس يوم الأربعاء ببذل الجهود الكاملة لمنع تكرار حالات الجرائم الجنسية التي تورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي المتمركزين في محافظة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك ”إن مثل هذه الحوادث مؤسفة للغاية، وسنعمل بجد لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى“.

وجاءت هذه المقابلة بعد توجيه الاتهام لطيار أمريكي في مارس/آذار بتهمة اختطاف فتاة والاعتداء الجنسي عليها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، واتهام جندي من مشاة البحرية الأمريكية الشهر الماضي بإصابة امرأة ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها في مايو/أيار. وقعت كلتا الحالتين في أوكيناوا.

بالإضافة إلى ذلك، عُلم يوم الأربعاء أن ثلاث حالات أخرى تورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي وقعت منذ العام الماضي.

وشددت كريتنبرينك على أن ”الولايات المتحدة تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد“. ”يُتوقع من جميع أفراد الخدمة الأمريكية الالتزام بأعلى معايير السلوك. إن جرائم مثل تلك المزعومة تتعارض تماماً مع قيمنا الأساسية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)