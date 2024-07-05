اليابان تقدم 1.5 مليار ين لمكافحة المخدرات في أفغانستان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت الحكومة اليابانية يوم الخميس إنها ستقدم 1.5 مليار ين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم جهود مكافحة المخدرات في أفغانستان.

ووقعت وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي اتفاقية بشأن المنحة في وزارة الخارجية في طوكيو.

لا تزال زراعة الأفيون نشطة في أفغانستان، التي كانت تُعرف في السابق بأنها المورد الرئيسي للمخدرات في العالم مثل الأفيون والهيروين.

وقال مسؤولون حكوميون إن المساعدات ستستخدم لتعزيز إنتاج القمح والمحاصيل البديلة الأخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)