محكمة يابانية تعترف برجل من شمال أفريقيا مثلي الجنس كلاجئ

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- ألغت محكمة محافظة أوساكا يوم الخميس قرارًا اتخذته سلطات الهجرة بعدم منح وضع اللاجئ لرجل مثلي الجنس من شمال أفريقيا معرض لخطر الاضطهاد في وطنه.

وقال رئيس المحكمة أتسوشي توكوتشي، مؤيدا للمدعي وهو في الثلاثينيات من عمره ويعيش في منطقة كينكي غرب اليابان: ”إذا عاد إلى بلده، فقد يتم القبض عليه أو محاكمته“.

ووفقا لمحاميه، فهذه هي الحالة الثانية في اليابان التي يتم فيها الاعتراف بأقلية جنسية كلاجئة في دعوى قضائية، بسبب التهديد بالاضطهاد.

جاء الرجل إلى اليابان في ديسمبر/كانون الأول 2019 وتقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ في الشهر التالي. لكن مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في أوساكا قرر عدم منحه هذا الوضع في فبراير/ شباط 2021.

رفع الرجل الدعوى في يوليو/ تموز 2022، مدعيًا أن المثلية يعاقب عليها بالسجن بموجب القانون الجنائي لبلده الأصلي وأنه يمكن أن يقتل على يد عائلته بسبب ميوله الجنسية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)