مظاهرات غاضبة في محافظة أوكيناوا اليابانية بعد الكشف عن اعتداءات جنسية من قبل جنود أمريكيين

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- تم تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الخميس بالقرب من مبنى حكومة محافظة أوكيناوا عقب الكشف عن سلسلة من الاعتداءات الجنسية من قبل أفراد الجيش الأمريكي على نساء في المحافظة الواقعة أقصى جنوب اليابان.

وهتف المواطنون المشاركون: ”لن نغفر لاعتداءات أفراد الجيش الأمريكي على النساء“، و”مواطنو المحافظة غاضبون“.

وذكرت المجموعة أن المظاهرة، التي رعتها مجموعة مدنية، اجتذبت حوالي 600 شخص. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحماية كرامة مواطني أوكيناوا وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في المحافظة.

وجاء في رسالة من محافظ أوكيناوا ديني تاماكي أن ”حكومة المحافظة بأكملها ستعمل على حماية حياة مواطني المحافظة الآمنة والمأمونة“.

كان غضب المتظاهرين موجهًا أيضًا إلى الحكومة المركزية، التي فشلت في تبادل المعلومات مع حكومة المحافظة فيما يتعلق بالاعتداءات على الفور.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)