وزيرة الخارجية اليابانية تعلق على جرائم الجنود الأمريكيين المتمركزين في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا يوم الخميس إن الحكومة اليابانية ستعلن قريبا عن إجراءات لتحسين تبادل المعلومات مع الحكومات المحلية بشأن الجرائم الجنسية والحوادث الكبرى الأخرى التي يرتكبها أفراد عسكريون أمريكيون في البلاد.

وأوضحت كاميكاوا الخطة في مؤتمر صحفي استثنائي في وزارة الخارجية، في أعقاب الكشف مؤخرًا عن قضايا جرائم جنسية تورط فيها جنود أمريكيون في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى الجنوب، حيث تتركز المنشآت العسكرية الأمريكية بشكل كبير.

وقالت كاميكاوا: ”نحن نفكر في كيفية تبادل المعلومات (حول مثل هذه الجرائم والحوادث) بشكل أفضل مع الحكومات المحلية“.

وأشارت أيضًا إلى أن الحكومة المركزية ستعزز الإجراءات لمنع الجنود الأمريكيين من ارتكاب جرائم جنسية.

وقبل المؤتمر الصحفي، اجتمعت كاميكاوا مع كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، الذي يتولى مسؤولية تخفيف عبء استضافة أوكيناوا للعديد من القواعد الأمريكية، للتأكيد على أن الحكومة المركزية ستعلن عن هذه الإجراءات قريبا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)