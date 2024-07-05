القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا بتهمة التحرش بسيدة يابانية

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة اليابانية يوم الخميس القبض على جندي من الدرجة الأولى يبلغ من العمر 22 عامًا من مشاة البحرية الأمريكية بتهمة التحرش بسيدة في العشرينات من عمرها في محافظة أوكيناوا.

وتم احتجاز شون باتريك سابول، الذي ينتمي إلى معسكر كينسر التابع لمشاة البحرية في مدينة أوراسوي في أوكيناوا، في الموقع للاشتباه في انتهاكه قانون منع الإزعاج بالمحافظة.

ويشتبه في قيامه بملامسة ملابس المرأة على درج مبنى في ناها، عاصمة المحافظة الواقعة في أقصى الجنوب، حوالي الساعة 8:30 صباحًا. وقد نفى هذه المزاعم.

وكان المشتبه به في حالة سكر عندما تم القبض عليه.

وجاء الاعتقال في أعقاب الكشف مؤخرًا عن سلسلة من الاعتداءات الجنسية على النساء من قبل أفراد عسكريين أمريكيين في أوكيناوا، الأمر الذي أثار الغضب تجاه القوات الأمريكية المتمركزة في المحافظة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)