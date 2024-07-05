تقرير حكومي: الشركات اليابانية متأخرة في استخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيوـ (جيجي برس)-- ظهر تقرير صادر عن الحكومة اليابانية يوم الجمعة أن الشركات في اليابان تتخلف عن مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت التقرير إن 46.8% من الشركات في اليابان تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها، مقارنة ب 84.7% في الولايات المتحدة و72.7% في ألمانيا.

وقد اقتصر استخدام الشركات اليابانية للذكاء الاصطناعي التوليدي على تدوين محاضر الاجتماعات وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني والمستندات. في المقابل، تستخدم الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا هذه التكنولوجيا في مجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك خدمات العملاء، حسبما جاء في التقرير.

بما في ذلك الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي على أساس تجريبي، تبلغ نسبة الشركات التي تستخدم هذه التكنولوجيا حوالي 70% في اليابان، وهي أقل من أكثر من 90% في كل من الولايات المتحدة وألمانيا.

وقال التقرير إن حوالي 70% من الشركات في اليابان تعلق آمالاً على التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل زيادة كفاءة العمليات، في حين أن الشركات قلقة بنفس القدر من المخاطر، بما في ذلك انتهاك حقوق الطبع والنشر وانتهاك البيانات، حسبما جاء في التقرير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)