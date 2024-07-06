اليابان ستساعد الدول في إزالة الألغام الأرضية

أخبار اليابان

طوكيوـ (جيجي برس)-- قال مصدر مطلع يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية ستعلن عن حزمة من الإجراءات الشاملة لمساعدة الدول الأخرى على معالجة مشكلة الألغام الأرضية.

وقال المصدر إن وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا ستعلن عن هذا الإعلان يوم السبت خلال رحلتها إلى كمبوديا.

والهدف من ذلك هو الاستفادة من خبرة اليابان في إزالة الألغام والمساهمة في الدول الأخرى التي تعاني من المشكلة، بما في ذلك أوكرانيا.

ستشمل الحزمة التثقيف لتجنب مخاطر الألغام، وتوفير أجهزة الكشف عن الألغام، ودعم الضحايا، وتطوير نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع الألغام المحتملة.

في كمبوديا، استمرت الحرب الأهلية لأكثر من 20 عامًا منذ عام 1970، ويُعتقد أن ما بين 4 و6 ملايين لغم مدفونة هناك.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)