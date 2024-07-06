60 ٪ من الأسر اليابانية ترى أن الظروف المعيشية صعبة

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طوكيو ـ (جيجي برس)-- أظهر مسح أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة أن نسبة الأسر التي ترى أن ظروفها المعيشية صعبة زادت 8.3 نقطة مئوية عن العام السابق إلى 59.6% في عام 2023.

وتعتقد الوزارة أن النتيجة ناجمة عن ارتفاع الأسعار.

تم إجراء أحدث مسح وطني حول الظروف المعيشية في الفترة من يونيو إلى يوليو 2023، وشمل المسح الوطني الأخير حول الظروف المعيشية 40526 أسرة حول تكوين الأسرة و4768 أسرة حول الدخل.

وفقًا للمسح السنوي، من بين جميع المستجيبين الذين أجابوا بأن ظروفهم المعيشية صعبة، اختار 26.5% منهم كلمة ”صعبة للغاية“ و33.1% كلمة ”صعبة إلى حد ما“. حسب نوع الأسرة، أجاب 59% من الأسر المسنة و65% من الأسر التي لديها أطفال بأن ظروفهم المعيشية صعبة.

أظهر المسح أيضًا أن متوسط الدخل السنوي للأسرة الواحدة انخفض 215 ألف ين، أو 3.9% عن العام السابق ليصل إلى 5,242,000 ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)