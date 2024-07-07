اعتصام أوكيناوا احتجاجًا على نقل القاعدة الأمريكية يصادف مرور 10 سنوات

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- قبل يوم الأحد، الذي يصادف مرور 10 سنوات على بدء اعتصام احتجاجي ضد نقل قاعدة أمريكية إلى منطقة هينوكو الساحلية في ناجو بمحافظة أوكيناوا، شارك حوالي 1200 شخص في مسيرة يوم السبت لمعارضة نقل القاعدة، بحسب منظميها.

بدأ الاعتصام أمام بوابة معسكر شواب الأمريكي في ناغو في 7 يوليو/ تموز 2014، قبل إجراء عملية حفر قبالة ساحل هينوكو، على أمل منع إدخال مواد البناء.

لكن المشروع جار لبناء منشأة أمريكية جديدة هناك لتولي مهام قاعدة فوتينما الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في جينوان، وهي مدينة أخرى في أوكيناوا.

ونظم مسيرة السبت ائتلاف من الجماعات المدنية يسمى ”أول أوكيناوا كايجي“. وشكل المشاركون ”سلسلة بشرية“ على طول أسوار معسكر شواب وهم يهتفون ”أوقفوا مكب النفايات“.

كما احتجوا أيضًا على سلسلة من حالات الاعتداء الجنسي الأخيرة التي تورطت فيها القوات الأمريكية في المحافظة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)