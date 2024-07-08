درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية للمرة الأولى في اليابان هذا العام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصبحت مدينة شيزوؤكا بوسط اليابان، يوم الأحد، أول مكان في اليابان يشهد وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية هذا العام.

وسجل مرصد شيزوؤكا للأرصاد الجوية في حي سوروغا بالمدينة 40 درجة عند الساعة 1:18 مساء، مما أعاد تسجيل أعلى درجة حرارة منذ بدء التسجيل في عام 1940.

وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، بلغت درجة الحرارة القصوى اليومية 35 درجة أو أعلى عند 238، أو أكثر من ربع جميع نقاط المراقبة في جميع أنحاء البلاد، وهو أعلى رقم هذا العام.

واستمرت الحرارة الحارقة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب نظام الضغط المرتفع المحيط الهادئ على نطاق واسع من المناطق بين الجزء الجنوبي من منطقة توهوكو الشمالية الشرقية ومحافظة أوكيناوا الجنوبية.

ومع بقاء جبهة الأمطار الموسمية فوق بحر اليابان شمال الأرخبيل الياباني، من المتوقع أيضًا أن يكون يوم الاثنين ”يومًا حارًا للغاية“ في العديد من مناطق البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)