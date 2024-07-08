محافظة طوكيو كويكي يوريكو تواجه اختبارًا حقيقيًا بعد فوزها بالولاية الثالثة

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طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن تواجه محافظة طوكيو كويكي يوريكو اختبارًا حقيقيًا فيما يتعلق بسياسات تربية الأطفال والتعليم، بعد فوزها بولاية ثالثة في انتخابات محافظ طوكيو التي جرت يوم الأحد.

وتعهدت كويكي، البالغة من العمر 71 عامًا، خلال حملتها الانتخابية بتحقيق إدارة طوكيو القدرة على توفير تربية الأطفال والتعليم بتكلفة أقل للسكان.

ومع ذلك، تواجه كويكي تحديات مالية، حيث تنفق حكومة طوكيو مبالغ كبيرة على دعم الأسر التي تقوم بتربية الأطفال، مما يثير إحباطًا في المحافظات والبلديات الأخرى التي تعاني من نقص الإيرادات الضريبية.

ومن المتوقع أن يثير هذا الوضع نقاشًا قويًا حول التوازن الضريبي في إصلاح النظام الضريبي في اليابان، وقد تجد كويكي نفسها في موقف دفاعي أثناء المناقشات بين الحكومة الوطنية والائتلاف الحاكم في وقت لاحق من هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)