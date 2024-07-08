【فيديو】انتخاب كويكي يوريكو محافظة طوكيو لولاية ثالثة

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فازت محافظة طوكيو، كويكي يوريكو، بفترة ولاية ثالثة في انتخابات محافظ طوكيو التي جرت يوم الأحد، حيث هزمت 55 منافسًا، بمن فيهم شينجي إيشيمارو، العمدة السابق لأكيتاكاتا بمحافظة هيروشيما، والنائبة السابقة في مجلس الشيوخ رينهو.

على الرغم من تلقيها الدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، ترشحت كويكي، البالغة من العمر 71 عامًا، كمستقلة لتجنب التداعيات السلبية لفضيحة التمويل السياسي التي أثارت جدلًا واسعًا في الحزب.

في فترة ولايتها الثالثة، تعتزم كويكي مواصلة التركيز على دعم تربية الأطفال وسياسات أخرى. خلال حملتها الانتخابية، أكدت على التدابير المرتبطة بالحياة اليومية للناس، مثل جعل رسوم الحضانة مجانية للطفل الأول لكل من الوالدين في طوكيو ودعم الولادة بدون ألم.

قالت كويكي للصحفيين بعد أن توقعت وكالات الأنباء فوزها في الانتخابات: ”سأقوم بتطوير الإصلاح الكبير في طوكيو“. كما أشارت إلى عزمها تعزيز إجراءات الوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحة التضخم، وتعزيز الرقمنة في حكومة العاصمة طوكيو.

وفي خطابها بعد إعلان النتيجة، أعربت عن امتنانها لجميع الذين دعموا حملتها الانتخابية، مؤكدة أنها تدرك تمامًا ثقل المسؤولية. وأشارت إلى أنها على مدى الفترتين الماضيتين، لمدة ثماني سنوات، حققت حوالي 90% من أهداف السياسات المختلفة، وأن مواطني طوكيو ”أعربوا عن رغبتهم في المزيد من الإصلاحات وتحسين مستوى حياتهم“. ونوهت أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها بشكل كبير.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)