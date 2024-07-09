اختبار التحصيل الدراسي في اليابان سيصبح إلكترونيًا بالكامل في السنة المالية 2027

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة التعليم اليابانية يوم الاثنين إنها تخطط لجعل اختبار التحصيل الوطني لطلاب الصف الثالث الإعدادي والصف السادس الابتدائي على الإنترنت بالكامل، بدءًا من السنة المالية 2027.

وستتخذ الوزارة قرارًا رسميًا في وقت مبكر من الخريف بشأن التحول الكامل إلى نظام الاختبار القائم على الكمبيوتر بعد الاستماع إلى آراء المدارس ومجالس التعليم. لن يتم استخدام الكتيبات الورقية للاختبار بعد التحول.

وبموجب الاختبار التحصيلي الوطني الذي بدأ في السنة المالية 2007، يتم اختبار جميع الطلاب في اللغة اليابانية والرياضيات كل عام. ويعقد امتحان اللغة الإنكليزية لطلاب الصف الثالث الإعدادي وامتحان العلوم لجميع الطلاب مرة واحدة كل ثلاث سنوات تقريباً.

وتخطط الوزارة لتعزيز التحول الإلكتروني على مراحل. سيخضع طلاب الصف الثالث الإعدادي في المرحلة الإعدادية لامتحان العلوم عبر الإنترنت في العام المالي 2025. وسيتم إدخال الاختبار عبر الإنترنت لجميع أقسام امتحان اللغة الإنكليزية في الاستماع والقراءة والكتابة والمحادثة في العام المالي 2026.

وقالت الوزارة إن مزايا الاختبار عبر الإنترنت تشمل السماح لمقدمي الاختبار والمتقدمين للاختبار باستخدام مقاطع الفيديو والصوت وجداول البيانات وغيرها من الوظائف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)