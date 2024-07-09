انخفاض مبيعات شركات السيارات اليابانية في الصين

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس) -- أعلنت ثلاث شركات يابانية كبرى لصناعة السيارات عن انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الصين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. وأظهرت البيانات أن مبيعات هذه الشركات المجمعة انخفضت بنسبة 12.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

تشير هذه الأرقام إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية، المعروفة بقوتها في إنتاج السيارات التي تعمل بالبنزين، تواجه تحديات متزايدة في السوق الصيني، حيث يشهد قطاع السيارات الكهربائية نموًا سريعًا. هذا الاتجاه نحو السيارات الكهربائية يأتي في ظل سياسات الحكومة الصينية التي تشجع على تبني السيارات الصديقة للبيئة، مما يزيد من الضغوط على الشركات التقليدية لتحديث تقنياتها ومنتجاتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)