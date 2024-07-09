【فيديو】يابانيون يضعون الورود والأزهار في المكان الذي شهد اغتيال رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي
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وضع مواطنون يابانيون الزهور في مدينة نارا غربي اليابان، إحياءً لذكرى رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص أثناء إلقائه خطابًا ضمن حملة انتخابية قبل عامين تمامًا.
وقع الحادث في 8 يوليو/تموز 2022، بالقرب من محطة ياماتو-سايدايجي. وفي يوم الأحد، أقيمت خيمة لوضع الزهور بالقرب من موقع الحادث، بتنظيم من فرع محافظة نارا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
تم توجيه لائحة اتهام إلى ياماغامي تيتسويا، البالغ من العمر 43 عامًا، بتهم تشمل القتل وحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية. يعتبر اغتيال شينزو آبي صدمة كبيرة في اليابان، حيث أثرت الحادثة على المشهد السياسي والأمني في البلاد، ما أدى إلى تعزيز التدابير الأمنية حول الشخصيات السياسية.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)
شينزو آبي الحزب الليبرالي الديمقراطي جيجي برس الحكومة اليابانية