اليابان تدين الهجمات الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أدان وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، يوم الثلاثاء، الهجمات الصاروخية الروسية الضخمة على أوكرانيا في اليوم السابق.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي ”قتل العديد من المواطنين. الأمر خطير للغاية“. وأضاف ”(الهجمات) لا يمكن تبريرها لأي سبب ونحن ندينها بشدة“.

أصابت الهجمات الروسية العديد من المدن بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أصاب صاروخ كروز مستشفى للأطفال. وأسفرت الهجمات التي وقعت يوم الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وإصابة 170 آخرين.

وقال هاياشي إن اليابان ”سترد بشكل مناسب بالتعاون مع الدول ذات التفكير المماثل“، في إشارة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد بشأن هذه القضية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)