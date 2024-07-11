أوكرانيا تستقبل الدفعة الأولى من مركبات إزالة الألغام اليابانية المتطورة

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كييف - (جيجي برس)-- سلمت اليابان أول شحنة لها من مركبات إزالة الألغام إلى أوكرانيا يوم الثلاثاء كجزء من منحة بقيمة 91 مليار ين تهدف إلى المساعدة في إعادة إعمار البلاد.

قامت الحكومة اليابانية ووكالة التعاون الدولي اليابانية التابعة لها بتزويد خدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا بأربع مركبات لإزالة الألغام في احتفال بالقرب من كييف.

ومن المقرر تسليم حوالي 20 وحدة هذا العام. وفي الحفل، أعرب وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمينكو عن امتنانه للمساعدات اليابانية.

تعد مركبة إزالة الألغام، التي تم تصنيعها من قبل شركة Nikken Corp، وهي شركة تصنيع آلات البناء ومقرها في مينامي ألب، بمحافظة ياماناشي، غرب طوكيو، أول نوع من الحفارات يتم استخدامه في أوكرانيا. فهو يتيح وظائف متعددة الاستخدامات، مثل إزالة الحطام وقطع الأشجار، عن طريق تغيير طرف ذراعه. وقد تم بالفعل استخدام مركبات إزالة الألغام التي تصنعها الشركة في كمبوديا وأفغانستان.

أكثر من 140 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، أو ربع إجمالي البلاد، ملوثة بالألغام الأرضية أو الذخائر غير المنفجرة، خاصة في المناطق الغربية والجنوبية، حيث تتواصل المعارك ضد روسيا. وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية إن الأمر سيستغرق عقودًا لإزالتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)