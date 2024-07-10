طائرات أوسبري الأمريكية تشارك في مناورات مشتركة باليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- ستشارك طائرة النقل الجوية أوسبري المتمركزة في قاعدة يوكوتا الجوية في طوكيو في مناورة دفاعية يابانية أمريكية في منطقة كيوشو بجنوب غرب اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما ذكر مكتب الأركان الأرضية بوزارة الدفاع يوم الثلاثاء.

وتحطمت طائرة من نفس النوع من نوع أوسبري قبالة جزيرة ياكوشيما في محافظة كاغوشيما في كيوشو في نوفمبر من العام الماضي.

وستشارك أيضًا طائرات أوسبري من مشاة البحرية الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في التدريبات المشتركة.

ومن المقرر أن تبدأ مناورة التنين الحازم، وهي واحدة من أكبر المناورات بين قوات الدفاع الذاتى البرية ومشاة البحرية، يوم 28 يوليو للتدريب على الدفاع عن الجزر اليابانية النائية.

خلال التمرين، ستطير طائرة أوسبري من قاعدة مشاة البحرية الجوية إيواكوني في محافظة ياماغوتشي، غرب اليابان، إلى أراضي تدريب أويانوهارا في محافظة كوماموتو وأراضي تدريب هيجوداي في محافظة أويتا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)