القبض على رجل صيني بتهمة التخريب في معبد ياسوكوني في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت إدارة شرطة العاصمة طوكيو اليوم الثلاثاء القبض على مواطن صيني يبلغ من العمر 29 عامًا بتهمة التخريب المزعوم في معبد ياسوكوني في العاصمة اليابانية في وقت سابق من هذا العام.

ويشتبه في قيام المواطن الصيني، الذي يعيش في مدينة أساكا بمحافظة سايتاما شمال طوكيو، بإتلاف الممتلكات وارتكاب أعمال غير محترمة في مكان للعبادة.

كما حصلت إدارة شرطة العاصمة أيضًا على مذكرات اعتقال بحق مواطنين صينيين آخرين. ويُعتقد أن الرجلين البالغين من العمر 36 عامًا و25 عامًا وصلا إلى اليابان في 29 مايو/ أيار وغادرا إلى شنغهاي في الساعات الأولى من يوم 1 يونيو/ حزيران، بعد ساعات قليلة من الحادث.

وفي هذه الحالة، كتبت كلمة ”مرحاض“ باللون الأحمر على عمود حجري في المعبد حوالي الساعة 9:55 مساءً في 31 مايو/ أيار. ويُعتقد أن الشاب البالغ من العمر 36 عامًا هو من كتب الكتابة على الجدران، ويشتبه في أن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا هو الذي سجل الفعل.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر أيضًا الرجل البالغ من العمر 36 عامًا وهو يتبول على العمود الحجري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)