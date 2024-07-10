القبض على رجل من طوكيو بتهمة قتل أطفاله الثلاثة

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة اليوم الأربعاء القبض على رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 46 عامًا بتهم جديدة بقتل أطفاله الثلاثة في منزلهم في طوكيو وإشعال النار في المنزل في مايو/ أيار.

واعترف يوسوكي غوتو بهذه الاتهامات، وقال لضباط الشرطة: ”لقد ارتكبت عملاً فظيعًا. أنا آسف“.

ويشتبه في أن غوتو قتل ابنته الأولى رين، 6 سنوات، تلميذة بالصف الأول في المرحلة الابتدائية، وابنته الثانية ري، 3 سنوات، وابنه شين، سنتين، عن طريق طعنهم في الصدر أو الرقبة بسكين المطبخ في منزلهم في حي شيناغاوا بالعاصمة اليابانية وإشعال النار في المنزل بين حوالي الساعة الخامسة مساءً يوم 22 مايو/ أيار والساعة 1:30 ظهرًا 23 مايو/ أيار، وفقًا لقسم شرطة العاصمة في طوكيو.

وجد تشريح الجثة أن رين وشين ماتا بسبب التسمم الحاد بأول أكسيد الكربون، وأن فقدان الدم كان سبب وفاة ري.

تم القبض على غوتو في 19 يونيو/حزيران بتهمة قتل زوجته السابقة، فويومي تاكانامي، 37 عامًا، وهي عاملة رعاية، بطعنها في صدرها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)