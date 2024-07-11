سابقة تاريخية: محكمة يابانية تقر تغيير الجنس بدون جراحة

أخبار اليابان

هيروشيما - (جيجي برس)-- قضت محكمة يابانية اليوم الأربعاء لصالح تغيير جنس الشخص المتحول جنسيًا في سجل الأسرة من ذكر إلى أنثى دون الحاجة لجراحة تغيير الجنس، وفقًا لمحامي مقدم الالتماس.

اتخذت المحكمة العليا في هيروشيما هذا القرار بعد أن وجدت المحكمة العليا في أكتوبر من العام الماضي أن بندًا في قانون خلل الهوية الجنسية غير دستوري، لأنه يتطلب فعليًا إجراء عملية جراحية للقضاء على القدرة الإنجابية كشرط لتغيير الجنس في سجل الأسرة.

ووصف المحامون قرار الموافقة على تغيير نوع الجنس من ذكر إلى أنثى في سجل الأسرة بأنه أمر غير معتاد للغاية في اليابان.

ويشترط القانون الياباني فعليًا على الراغبين في تغيير جنسهم الخضوع لعملية جراحية لتغيير مظهرهم الجسدي ليشبه الجنس الآخر.

كما يشترط القانون فعليًا على الراغبين في تغيير جنسهم الخضوع لعملية جراحية بحيث لا تبقى لديهم قدرة إنجابية وأن تشبه أعضاؤهم التناسلية أعضاء الجنس الآخر.

وفي قرارها يوم الأربعاء، قالت المحكمة العليا إن هذا الشرط يفرض قيودًا مفرطة من خلال إجبار الشخص على الاختيار بين الخضوع لعملية جراحية والتخلي عن الحق في عدم التعرض للأذى، وبين التخلي عن الاعتراف القانوني بالهوية الجنسية للفرد.

كما قالت المحكمة إنه من المعقول تفسير الشرط على أنه يمكن استيفاؤه طالما أن الفرد يبدو للآخرين وكأنه من الجنس الآخر، حتى لو لم يخضع لجراحة.

وبموجب هذا التفسير، وحقيقة أن الفرد في هذه القضية قد اكتسب مظهرًا أنثويًا عبر اتباع علاج هرموني، فقد وافقت المحكمة على تغيير جنسه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)