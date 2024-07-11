تصاعد الاحتجاجات في أوكيناوا: المجلس المحلي يندد بالاعتداءات الجنسية المزعومة من القوات الأمريكية

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- وافق مجلس محافظة أوكيناوا يوم الأربعاء بالإجماع على قرار يحتج على سلسلة من قضايا الجرائم الجنسية الأخيرة التي تورطت فيها القوات الأمريكية في المحافظة الواقعة أقصى جنوب اليابان.

وفي الاحتجاج الموجه إلى الجيش الأمريكي، أدان المجلس هذه القضايا ووصفها بأنها ”جرائم خبيثة للغاية تدوس على الكرامة الإنسانية“ وأعرب عن ”الغضب من كل قلبنا“.

وجادل المجلس بأن وراء هذه القضايا ”مشاكل في الوعي التنظيمي بحقوق الإنسان“.

كما تبنت رأيًا مكتوبًا يحث الحكومة اليابانية على تبادل المعلومات حول مثل هذه الجرائم بسرعة مع حكومة محافظة أوكيناوا. وسيزور وفد من أعضاء المجلس طوكيو قريبا لتقديم الطلب مباشرة إلى وزارة الخارجية.

ويدعو كل من القرار والرأي إلى إجراء مراجعة جذرية لاتفاقية وضع القوات اليابانية الأمريكية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)