خبراء الصحة العقلية ينضمون إلى وفد اليابان في أولمبياد باريس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- سيضم الوفد الياباني المشارك في أولمبياد باريس، التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، 4 خبراء في الصحة العقلية بهدف خلق بيئة أفضل للرياضيين اليابانيين.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يرافق فيها هؤلاء الخبراء، المعروفين باسم ”مسؤولي الرعاية الاجتماعية“، الرياضيين اليابانيين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأوضحت ميتشيكو دوهي، الطبيبة التي تشغل منصب نائب رئيس الوفد الياباني والمسؤولة عن الشؤون الطبية، أن مسؤولي الرعاية الاجتماعية ”سيقدمون الدعم اللازم لضمان تقديم الرياضيين لأفضل أداء لديهم“.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022، أرسلت اللجنة الأولمبية اليابانية مسؤول رعاية اجتماعية للرياضيين اليابانيين، وذلك تماشيًا مع سياسة اللجنة الأولمبية الدولية التي تركز على الصحة العقلية للرياضيين.

وفي السابق، كانت خدمات الصحة العقلية للرياضيين اليابانيين تقدم عبر الإنترنت. إلا أن دوهي أشارت إلى أنه ”من الأسهل للرياضيين التحدث“ مع الخبراء عندما يكونون موجودين بشكل مباشر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)