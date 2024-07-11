شرطة طوكيو تلقي القبض على فيتناميين بتهمة سرقة دراجات فاخرة: التفاصيل الكاملة للقضية المثيرة

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طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة طوكيو القبض على مواطنين فيتناميين بتهمة سرقة دراجات رياضية فاخرة مملوكة لأحد سكان حي توشيما بالعاصمة اليابانية.

واحتجزت إدارة شرطة العاصمة فو كوانغ كوين، 33 عامًا، وبوي دوي كونغ، 31 عامًا.

يُشتبه في قيامهم بسرقة دراجتين رياضيتين من العلامات التجارية الكبرى Merida وBianchi من منزل رجل يبلغ من العمر 34 عامًا في توشيما حوالي الساعة 4 صباحًا يوم 2 يوليو/ تموز. وتبلغ قيمة الدراجات المسروقة حوالي 80 ألف ين من إجمالي القيمة السوقية.

وقالت مصادر التحقيق إن الاثنين اعترفا خلال استجوابهما بالتهم الموجهة إليهما. وكانت زوجته قد أعطت الدراجات للرجل في عيد ميلاده.

وإلى جانب التهم، يُزعم أن الفيتناميين، اللذين تبين أنهما سافرا إلى اليابان عدة مرات بتأشيرات قصيرة الأجل، متورطان في حوالي 70 قضية سرقة دراجات فاخرة وقعت في توشيما وأحياء كيتا وبونكيو القريبة منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)