أكثر من 70% يرون ضرورة مراجعة القانون بشأن الملصقات الانتخابية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة جيجي برس يوم الخميس أن أكثر من 70% من الناس في اليابان يرون الحاجة إلى تعديل قانون انتخابات المناصب العامة، بعد الارتباك بشأن ملصقات المرشحين في انتخابات محافظ طوكيو يوم الأحد.

وبحسب الاستطلاع، وجد 76.2% أن مراجعة القانون ضرورية، بينما لم يعتقد 11% ذلك.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري على مدى 4 أيام حتى يوم الاثنين، 2000 شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وتلقى ردودًا صحيحة من 58.4%.

بالنسبة لانتخابات يوم الأحد، تم لصق العديد من الملصقات المتطابقة التي لا علاقة لها بالانتخابات في مساحات متعددة على اللوحات الإعلانية الانتخابية لملصقات المرشحين للانتخابات.

قامت مجموعة سياسية تسمى حزب NHK مساحات ملصقات لمرشحيها لأولئك الذين يرغبون في دفع الرسوم، مما أدى إلى ظهور لوحات إعلانية تحتوي على العديد من الملصقات التي لا علاقة لها بالانتخابات، بما في ذلك بعض الإعلانات عن مؤسسة ترفيهية للبالغين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)