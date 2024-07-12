انخفاض الدولار يزيد من احتمال التدخل الياباني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- هوى الدولار بأكثر من 4 ينات في تعاملات العملة مساء الخميس، مما يزيد من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين.

وقال ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية للصحفيين ”لست في وضع يسمح لي بالتعليق“ على ما إذا كان قد حدث تدخل أم لا.

وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى ما دون 157.50 يناً من نحو 161.50 يناً بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة استمر في التباطؤ في يونيو/حزيران.

وعززت قراءة التضخم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/ أيلول.

وفي إشارة إلى انخفاض قيمة الين بنحو 20 ينا مقابل الدولار منذ بداية العام، قال كاندا ”لا يمكن تجاهل التأثير السلبي على الشعب“. وقال: ”أنا قلق للغاية بشأن التحركات التي تختلف عن الأساسيات الاقتصادية“. وكانت آخر مرة تدخلت فيها السلطات اليابانية في أسواق الصرف الأجنبي في الفترة من أواخر أبريل/ نيسان وحتى مايو/ أيار، حيث أنفقت 9788.5 مليار ين لدعم العملة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)