تطورات جديدة: جندي أمريكي ينفي مزاعم الاعتداء الجنسي في اليابان

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- دفع جندي أمريكي يوم الجمعة ببراءته من تهم اختطاف فتاة تحت سن 16 عامًا وارتكاب علاقات جنسية بدون رضاها في محافظة أوكيناوا بأقصى جنوب اليابان.

وخلال الجلسة الأولى لمحاكمته في محكمة منطقة ناها، قال برينون واشنطن (25 عاما)، الذي ينتمي إلى قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا، إنه بريء وأنه لم يختطف الفتاة أو يعتدي عليها جنسيا.

وجادل الدفاع بأن الفتاة أخبرت واشنطن أن عمرها 18 عاما، وأن جميع الأفعال تمت بالتراضي.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهم أحضر الضحية إلى منزله بدعوتها لطهي الطعام ومشاهدة فيلم في منزله خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفين أن الفتاة أخبرت والدتها بالحادثة وهي تبكي بعد عودتها إلى المنزل.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المدعى عليه متهم بأخذ الفتاة في سيارة من حديقة إلى منزله والاعتداء عليها جنسيا، بما في ذلك لمس الجزء السفلي من جسدها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على الرغم من أنه كان يعلم أن عمرها أقل من 16 عاما.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)