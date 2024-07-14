مؤشرات على تدخل ياباني في سوق الصرف بقيمة 3 تريليونات ين

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طوكيو - (جيجي برس)-- يُعتقد أن السلطات اليابانية تدخلت في سوق العملات مساء الخميس، عندما ارتفع الين مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات بنك اليابان الصادرة يوم الجمعة.

وتشير التقديرات إلى أن السلطات أنفقت حوالي 3 إلى 4 تريليون ين لشراء الين مقابل الدولار، أو حوالي 19 مليار دولار، لوقف انخفاض العملة اليابانية، وفقًا لبيانات التغيرات المقدرة في أرصدة الحساب الجاري للمؤسسات المالية التجارية لدى البنك المركزي.

وأظهرت البيانات أن التغير في أرصدة الحسابات المرتبطة بـ ”صناديق الخزانة وغيرها“ من المتوقع أن يكون سلبيًا بمقدار 3.17 تريليون ين يوم الثلاثاء. تم تقدير المبلغ الذي تم إنفاقه على التدخل باستخدام الفرق بين هذا الرقم وتوقعات السوق التي لا تفترض التدخل.

وجاء التدخل المحتمل ليلة الخميس في أعقاب تدخل ”غير معلن“ بقيمة 9.7 تريليون ين من قبل السلطات اليابانية بين أواخر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار.

وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في شركة ميزوهو للأوراق المالية: ”كان من المرجح جدًا أن يكون ذلك تدخلًا مفاجئًا للمتابعة“ بعد وقت قصير من نشر البيانات التي تظهر أن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأت في يونيو/ حزيران.

وارتفع الين لفترة وجيزة بأكثر من 4 ينات مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 157 ينا في نيويورك يوم الخميس. وجاء ذلك بعد صدور بيانات أظهرت أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة انخفضت في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق.

ورفض وزير المالية الياباني سوزوكي شونئيتشي التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت في سوق الصرف الأجنبي. ويقول ياماساكي تاتسو، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية سابقا، إنه يعتقد أن الحكومة وبنك اليابان قاما بتدخل غير معلن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)