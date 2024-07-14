اليابان وألمانيا تعززان شراكتهما الدفاعية: تفاصيل الاتفاق بين كيشيدا وشولتز

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برلين - (جيجي برس)-- اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والمستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة على توسيع التعاون الدفاعي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في ضوء أعمال الهيمنة المتزايدة للصين هناك.

كما اتفق الزعيمان خلال اجتماعهما في برلين على إنشاء إطار حصري لحوار الأمن الاقتصادي، من أجل تعزيز سلاسل التوريد لأشباه الموصلات والمعادن الحيوية.

وقال كيشيدا في مؤتمرهما الصحفي المشترك إن الأمن في أوروبا والمحيط الأطلسي لا يمكن فصله عن الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف: ”نأمل في مواصلة العمل مع ألمانيا للتعامل مع التعاون العسكري المتعمق بين روسيا وكوريا الشمالية وكذلك تحركات الصين المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا“.

وأشار شولتز إلى خطة لإرسال طائرات عسكرية ألمانية وفرقاطة لزيارة اليابان هذا الصيف، وقال إن الزيارة ليس لها قيمة رمزية فحسب، بل تعمل أيضًا على تأكيد مدى التعاون الياباني الألماني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)