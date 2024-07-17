ثورة الطباعة الرقمية في عالم الأزياء الياباني

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طوكيو - (جيجي برس)-- تجذب الطباعة الرقمية للملابس، التي تعتمد على استخدام الطابعات النافثة للحبر لإضافة الألوان والنقوش على القماش، اهتمامًا متزايدًا في صناعة الملابس اليابانية كبديل صديق للبيئة لطرق الإنتاج التقليدية.

تتيح الطباعة الرقمية إنتاج كميات صغيرة من الملابس وتلبي أذواق العملاء بشكل أكثر دقة، كما أنها تستهلك كميات أقل من المياه، مما يقلل من التأثير البيئي السلبي.

يشير خبراء الصناعة إلى أن انتشار الطباعة الرقمية يمكن أن يغير المعايير الحالية للإنتاج، حيث يميل الإنتاج الضخم إلى خفض التكاليف ولكنه يفتقر إلى المرونة في تلبية احتياجات السوق المتنوعة.

تجري شركة Epson Sales Japan Corp، وهي تابعة لشركة Seiko Epson Corp، تجربة تجريبية على الإنتاج بدون مخزون بالتعاون مع شركة Sanyo Shokai Ltd لصناعة الملابس، وشركة Avail Corp التي تطور برامج لشركات الملابس، وشركة Fukule Inc.

تتضمن التجربة تقديم قمصان مصنوعة حسب الطلب من ماركة الملابس الإسبانية Ecoalf، والتي تبيعها شركة سانيو شوكاي في اليابان. يمكن للعملاء إدخال معلومات مثل جنسهم وحجم الجسم واختيار لون ونمط الجيوب، ثم رؤية نموذج ثلاثي الأبعاد للمنتج على الشاشة، مما يعزز تجربة التسوق المخصصة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)