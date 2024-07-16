اليابان تكشف عن زي رياضي مبتكر لحماية اللاعبين من التصوير السري

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ابتكرت اليابان زيًا موحدًا جديدًا يستخدم مادة مطورة حديثاً لحماية الرياضيات من التصوير السري في أولمبياد باريس. سيتم استخدام هذا الزي من قبل الرياضيين اليابانيين في رياضات الكرة الطائرة، تنس الطاولة، والهوكي في ألعاب باريس، المقرر أن تبدأ في 26 يوليو/ تموز 2024.

يأتي هذا الابتكار استجابةً للمشكلة المتزايدة المتمثلة في التصوير السري للرياضيات لأغراض جنسية، وهي قضية أصبحت أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة، مما أثار القلق حول سلامة وخصوصية اللاعبات.

قامت شركة ميزونو كورب اليابانية الكبرى لصناعة الأدوات الرياضية بتطوير هذا الزي بعد أبحاث دامت حوالي خمس سنوات. وفقًا لكازويا تاجيما من الشركة، عملت ميزونو على تطوير العشرات من النماذج الأولية للوصول إلى التصميم النهائي.

الزي الجديد مصنوع من خيط خاص يمكنه امتصاص الأشعة تحت الحمراء، مما يجعله فعالاً في منع التقاط الصور السرية باستخدام تقنيات التصوير التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء. هذا الابتكار يعزز من حماية خصوصية الرياضيات ويضمن لهن بيئة آمنة ومريحة للتنافس في الألعاب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)