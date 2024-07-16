أين ذهب التمثال؟ اختفاء غامض لتمثال فتاة هيروشيما من حديقة في الولايات المتحدة

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طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأحد أن التمثال الشهير في سياتل لساداكو ساساكي، الفتاة اليابانية التي توفيت بسرطان الدم بعد القصف الذري على هيروشيما عام 1945 قد اختفى.

وأبلغت حكومة مدينة سياتل الشرطة المحلية بالحادث يوم الجمعة، وفقًا لصحيفة سياتل تايمز. وذكرت الصحيفة أن أقدام التمثال هي الجزء الوحيد المتبقي منه بعد اختفائه.

وقامت ساداكو بطي آلاف الأوراق على شكل طائر الكركي للصلاة من أجل شفائها، لكنها توفيت عن عمر ناهز 12 عاما.

وتم نصب التمثال في سياتل تخليدا لذكراها في عام 1990. وتم تمويل المشروع من قبل الناشط في مجال السلام فلويد شموي.

وفي عام 2003، قام أحد المخربين بقطع الذراع اليمنى للتمثال. وتم ترميمه بعد ثمانية أشهر، باستخدام أموال تم جمعها في اليابان والولايات المتحدة.

وأظهرت صحيفة نيويورك تايمز وجهة نظر أحد الخبراء بأن التخريب لم يكن له دوافع سياسية، ولكنه من المحتمل أن يكون عملاً يهدف إلى الاستفادة من البرونز في التمثال لأغراض اقتصادية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)