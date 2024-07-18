【فيديو】قرع الطبول الكبيرة للصلاة من أجل حصاد جيد

أخبار اليابان

أقيم مهرجان تسودزوكو للطبول الكبيرة، وهو حدث تقليدي للصلاة من أجل المطر والحصاد الجيد، في مدينة كيتا-أكيتا بمحافظة أكيتا في 15 يوليو/ تموز. يتميز هذا المهرجان بعروض الطبول الكبيرة التي تُعزف بإيقاعات قوية لإحداث ضجيج يعتقد أنه يجلب الأمطار ويساعد في ضمان موسم حصاد ناجح. تُعد هذه الاحتفالات جزءاً من التراث الثقافي للمنطقة، حيث يجتمع السكان المحليون والزوار للاستمتاع بالموسيقى التقليدية والأجواء الاحتفالية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)