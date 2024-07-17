في طوكيو: رقائق البطاطس الحارة تتسبب في نقل 14 طالبًا إلى المستشفى

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طوكيو - (جيجي برس)-- اشتكى 15 طالبًا في مدرسة ثانوية بطوكيو من آلام في الشفاه والمعدة وأعراض أخرى بعد تناول رقائق البطاطس الحارة للغاية يوم الثلاثاء.

من بينهم، تم نقل 13 طالبة وطالب إلى المستشفى، لكن يُعتقد أن أعراضهم خفيفة وفقًا للشرطة المحلية.

أبلغ طلاب السنة الأولى الخمسة عشر في مدرسة روكوغو كوكا الثانوية عن شعورهم بالإعياء في حوالي الساعة 12:40 ظهرًا.

أحضر أحد الطلاب رقائق البطاطس إلى المدرسة وشاركها مع 33 طالبًا آخر. وقال للشرطة إنه جرب الرقائق من قبل ولم يكن لديه أي مشاكل صحية.

تقع المدرسة الثانوية على بعد حوالي 130 مترًا جنوب شرق محطة زوشيكي على خط كيكيو في حي أوتا بالعاصمة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)