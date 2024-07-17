ثورة طبية في اليابان: استئناف الدورة الدموية في القلب خلال 3 دقائق

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طوكيو - (جيجي برس)-- ابتكرت مجموعة من الباحثين من جامعة توهوكو اليابانية، بالتعاون مع فريق دولي، نظامًا لإعادة تشغيل الدورة الدموية للقلب المصاب خلال ثلاث دقائق، وحصلوا على براءة اختراع لهذا الابتكار.

بعد إطلاق النار المميت على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو/ تموز 2022، افترض الفريق أن النظام يمكن استخدامه في ظروف حرجة مثل هجوم إرهابي أو حالات الطوارئ الأخرى. يعزز النظام الجديد إمكانية إنقاذ الأرواح من خلال وقف النزيف بشكل عاجل وإجراء شق الصدر في أسرع وقت ممكن.

تم تصميم النظام من قبل ياسويوكي شيراشي، الأستاذ المشارك في معهد جامعة توهوكو للتنمية والشيخوخة والسرطان، بالتعاون مع فريق من الباحثين. يمكن النظام الطاقم الطبي من استئناف الدورة الدموية في غضون ثلاث دقائق من خلال تقسيم المهام بين أعضاء الفريق. تشمل هذه المهام مراقبة مجرى الهواء، إجراء شق الصدر في حالات الطوارئ، وقف النزيف ونقل الدم.

يتم تطبيق الإنعاش والتنبيب في حالات الطوارئ بواسطة بعض أفراد الطاقم، بينما يقوم آخرون في نفس الوقت بتثبيت مضخة اصطناعية عن طريق ثقب البطين الأيسر للقلب، الذي يزود الدم لبقية الجسم. يتم استئناف وظائف الدورة الدموية عن طريق تأمين مسار نقل الدم الذي يربط المضخة بالشريان الفخذي.

قال الفريق في بيان صدر يوم الثلاثاء: ”إن وقف النزيف بشكل عاجل وإجراء شق الصدر يمكن أن يفتح إمكانية إنقاذ الأرواح. ونحن نهدف إلى تحسين النظام وتطبيقه على نطاق واسع في الحالات الطارئة.“

هذا الابتكار يمثل خطوة كبيرة في مجال الطوارئ الطبية وقد يساهم في إنقاذ العديد من الأرواح في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)