رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يعتذر شخصيًا لضحايا التعقيم القسري

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اعتذر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو اليوم الأربعاء مباشرة لضحايا عمليات التعقيم القسري التي أجريت بموجب قانون حماية تحسين النسل الذي لم يعد موجودا الآن.

وقال كيشيدا للضحايا في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء إن ”مسؤولية الحكومة خطيرة للغاية“. ”أنا آسف بصدق“.

وقال ”القانون القديم كان انتهاكا غير مبرر لحقوق الإنسان ويدوس على كرامة الفرد“.

وأوضح كيشيدا خطط العمل مع الأحزاب الحاكمة والمعارضة لإنشاء برنامج تعويض جديد للضحايا.

وقال رئيس الوزراء ”سوف نتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن“ بشأن برنامج التعويضات الجديد. ”سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل سريع“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)