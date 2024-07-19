سوزوكي تطلق تحديًا جديدًا: خفض وزن السيارة بمقدار 100 كيلوغرام لتحسين الأداء والكفاءة

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة سوزوكي موتور اليابانية لصناعة السيارات يوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، إنها تسعى لتخفيض 100 كيلوغرام من وزن أخف نسخة من سيارتها ألتو الصغيرة، التي تزن حالياً 680 كيلوغراماً.

تهدف الشركة إلى تسويق السيارة الأخف وزناً في أوائل عام 2030، عندما يُتوقع أن تصبح اللوائح البيئية أكثر صرامة. يأتي هذا كجزء من استراتيجيتها الممتدة لعشر سنوات لتطوير هياكل سيارات أكثر أماناً وأخف وزناً في إطار جهودها للتخلص من الكربون.

تشمل الاستراتيجية تخفيضاً كبيراً في كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في جميع المراحل، من الإنتاج إلى الاستخدام والتخلص من السيارات، من خلال تحسين تقنياتها لتقليص حجم السيارات وتخفيف وزنها.

وقال رئيس شركة سوزوكي، توشيهيرو سوزوكي، في مؤتمر صحفي: ”الوزن الأخف سيتطلب طاقة أقل ويتسبب في أضرار أقل للطرق. تخفيض الوزن له فوائد عديدة“.

كما أوضحت الشركة أنها ستعمل على تخفيض وزن المحركات وأجزاء المحرك بالإضافة إلى وزن هيكل السيارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)