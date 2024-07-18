«شوغون» يحقق إنجازًا كبيرًا بحصوله على 25 ترشيحًا لجائزة إيمي

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سليكون فالي - (جيجي برس)-- قالت الجهة المنظمة لواحدة من أكثر الجوائز المرموقة في التلفزيون الأمريكي يوم الأربعاء إن مسلسل ”شوغون“، وهو مسلسل درامي تدور أحداثه في اليابان في العصور الوسطى، حصل على 25 ترشيحًا لجوائز إيمي في دورتها الـ 76.

تشمل الترشيحات الـ 25، وهي أكبر عدد من الترشيحات لأي مسلسل هذا العام، ترشيح المسلسل لجائزة المسلسل الدرامي المتميز. كما تم ترشيح هيرويوكي سانادا، الذي أنتج المسلسل الدرامي، لجائزة الممثل الرئيسي المتميز، وآنا ساواي لجائزة الممثلة الرئيسية المتميزة. ورُشِّح كل من تادانوبو أسانو وتاكيهيرو هيرا لجائزة الممثل المساعد المتميز.

سيقام حفل توزيع الجوائز في 15 سبتمبر/أيلول.

تم إنتاج مسلسل ”شوغون“ في هوليوود استنادًا إلى رواية بنفس الاسم للكاتب جيمس كلافيل. تصور الدراما المستوحاة من أمراء الحرب اليابانيين بما في ذلك توكوغاوا إياسو، صراع الساموراي من أجل السيادة. حقق مسلسل ”شوغون“، الذي بدأ عرضه في مارس/آذار، نجاحًا كبيرًا، حيث حصد 9 ملايين مشاهدة في الأيام الستة الأولى من عرضه.

تم إخراج المسلسل من قبل المخرج المعروف تيم فان باتن، الذي شارك في إخراج العديد من الأعمال الدرامية الناجحة. الموسيقى التصويرية للمسلسل كانت من تأليف الملحن الياباني الشهير ريويتشي ساكاموتو. يتناول المسلسل مواضيع متعددة منها السياسة، الثقافة، والصراع الطبقي في اليابان خلال فترة إيدو. تلقى المسلسل إشادة واسعة من النقاد والمشاهدين على حد سواء، مما جعله واحدًا من أبرز الإنتاجات التلفزيونية لهذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)