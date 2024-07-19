2024: إنفاق الزوار في اليابان يصل إلى 8 تريليون ين

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طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الأجانب إلى اليابان إلى حوالي 8 تريليون ين في عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير إجمالي العام السابق البالغ حوالي 5.3 تريليون ين، حسبما ذكرت الحكومة يوم الجمعة.

وتم تقديم هذا التقدير في اجتماع اليوم للمجلس الوزاري المعني بالترويج لليابان كدولة ذات توجه سياحي.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا: ”الآن بعد أن أصبح هدف جذب 60 مليون زائر من الخارج بإنفاق إجمالي قدره 15 تريليون ين في عام 2030 في متناول أيدينا، فمن المهم تعزيز الجهود الرامية إلى دعوة المزيد من الزوار إلى المناطق الإقليمية“.

وقفز العدد المقدر للزوار الأجانب إلى اليابان في يونيو بنسبة 51.2% عن العام السابق ليصل إلى حوالي 3.14 مليون، وهو رقم قياسي لشهر واحد، مدعومًا بالضعف التاريخي للين، وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية. وبلغ الإجمالي المقدر للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران حوالي 17.78 مليونًا، متجاوزًا 17 مليونًا لأول مرة على أساس النصف الأول.

وتشير هذه التقديرات إلى أن إجمالي عدد الزوار السنوي للدولة قد يصل إلى 35 مليونا في عام 2024 ليتجاوز مستواه في عام 2019، قبل جائحة كورونا. وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق الزوار الأجانب إلى حوالي 3.9 تريليون ين، وهو أعلى مستوى قياسي في النصف الأول.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)