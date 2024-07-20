زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الجمعة أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في اليابان ارتفعت لمدة 10 أسابيع متتالية حتى يوم الأحد الماضي.

وبلغ متوسط عدد مرضى فيروس كورونا المؤكد في مؤسسات طبية مختارة في جميع أنحاء اليابان للأسبوع المنتهي يوم الأحد 11.18 حالة لكل مؤسسة. هذا الرقم أعلى بمقدار 1.39 مرة مقارنة بالأسبوع السابق ويمثل زيادة أسبوعية عاشرة على التوالي.

أشار الخبراء إلى أن الزيادة المستمرة في الإصابات قد تكون نتيجة لتخفيف بعض القيود والإجراءات الاحترازية في الأشهر الماضية. ودعت وزارة الصحة اليابانية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الفيروس.