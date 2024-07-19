【فيديو】تكنولوجيا المستقبل: حافلة ذاتية القيادة من المستوى الرابع تبدأ العمل في اليابان

أخبار اليابان

في 18 يوليو/ تموز بدأت أول حافلة من القطاع الخاص متوافقة مع المستوى الرابع، الذي يتيح القيادة الآلية بدون سائق في ظروف معينة، العمل في مجمع مدينة هانيدا للابتكار بالقرب من مطار هانيدا. تقطع الحافلة مسافة تقارب 800 متر في حوالي سبع دقائق، وتهدف في المستقبل إلى تشغيل مسار بين مطار هانيدا والمدينة.

وكانت شركة كاجيما للمقاولات العامة الكبرى وشركة BOLDLY التابعة لشركة سوفت بنك من بين أولى الشركات الخاصة التي حصلت على تصريح لتشغيل مركبات المستوى الرابع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)