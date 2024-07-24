أزمة صحية: أكثر من نصف طلاب المدارس اليابانية يعانون من نقص الماء

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طوكيو - (جيجي برس)-- اكتشف فريق بحثي بقيادة جامعة نييغاتا أن أكثر من نصف طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية اليابانية يعانون من ”نقص السوائل“.

وقالت مجموعة الباحثين: ”من المهم شرب الماء بشكل متكرر لتجنب الجفاف ليس فقط في الصيف ولكن أيضًا في المواسم الباردة“.

وفي الدراسة، قام تاتسورو أمانو، الأستاذ المشارك في الجامعة، وزملاؤه بتحليل عينات بول من 349 طالبا في المدارس الابتدائية والإعدادية التابعة للجامعة في مدينة نييغاتا.

تم جمع العينات من قبل الطلاب عند الاستيقاظ في المنزل في يوم دراسي واحد في أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 2021. وطُلب منهم أيضًا إجراء تقييم ذاتي للون بولهم بناءً على مقياس مكون من 8 نقاط لمراقبة حالة الترطيب لديهم.

وقال الباحثون إن أسمولية البول، التي ترتفع مع انخفاض تناول الماء، كانت عند مستويات تعتبر نقصًا في الماء في 66% من عينات أبريل/ نيسان و50% من عينات يوليو/ تموز.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)