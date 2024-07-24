تداعيات كارثية لحادثة اختناق تؤثر على مزارعي بيض السمان في اليابان

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس)-- تعرض مزارعو بيض طائر السمان الياباني لضربة قوية إثر حادث اختناق مميت وقع في مدرسة ابتدائية بمحافظة فوكوؤكا في فبراير/شباط، والذي يبدو أنه ناجم عن بيضة مسلوقة لطائر السمان. الحادث أدى إلى تحركات متزايدة لوقف استخدام بيض السمان في الوجبات المدرسية.

في محافظة آيتشي بوسط اليابان، التي تمثل أكثر من 60% من إنتاج بيض السمان في البلاد، شهدت شركات المعالجة تراكمًا في المخزونات بينما خفض مزارعو طائر السمان أعداد الطيور لديهم. وقد دعت الحكومات المحلية إلى تقديم المساعدة لهذا القطاع.

صرح مسؤول في شركة Tengu Canning Co الكبرى، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرًا لها، قائلاً: ”الإغلاق الجماعي للمدارس بسبب تفشي فيروس كورونا كان صعبًا، لكننا لا نرى أي ضوء في نهاية النفق في الوضع الحالي“. وأضاف أن الشحنات المخصصة للوجبات المدرسية انخفضت بشكل حاد منذ حادثة فبراير/ شباط، حيث بلغ حجم الشحنات في يونيو/ حزيران حوالي 60% فقط من مستواه في العام السابق. وقد تراكمت المنتجات غير المشحونة في مستودع الشركة في مدينة تويوكاوا، محافظة آيتشي، مما أدى إلى زيادة قدرها 1.8 ضعفًا في مخزونات نهاية يونيو/ حزيران مقارنة بالعام السابق.

كما حثت جمعية تويوهاشي التعاونية الزراعية للسمان، وهي الجمعية التعاونية الوحيدة المتخصصة في مزارعي السمان في اليابان، أعضائها في مايو على خفض الإنتاج بعد أن وصل مستودعها، الذي يمكنه تخزين حوالي ثلاثة ملايين بيضة سمان مسلوقة، إلى طاقته القصوى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)