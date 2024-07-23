الشركات اليابانية تطلق دراجات هوائية كهربائية مصممة لحمل الأطفال بأمان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت الشركات اليابانية المصنعة للدراجات الهوائية الكهربائية نماذج جديدة مصممة خصيصاً لحمل الأطفال بسهولة وأمان، في خطوة تهدف إلى جذب طلب جديد من المستخدمين.

أصدرت شركة باناسونيك سايكل تكنولوجي الشهر الماضي طراز ”غيوتو أنيس“ الجديد، الذي يمكن دفعه بسهولة إلى أعلى التل حتى عند حمل طفلين صغيرين وأحمال يزيد وزنها الإجمالي عن 60 كيلوغراماً. يتميز هذا الطراز بمحرك مساعد يمكن تشغيله بعد نزول الراكب لدفع الدراجة، مما يجعل التنقل أكثر سهولة وراحة.

وقال كينجي إيتو، المسؤول التنفيذي في الشركة: ”نحن نهدف إلى تحسين نوعية حياة المستخدمين، وليس تقديم مجرد وسيلة نقل“.

تتميز دراجة ”باس بابي أون إس بي“ من شركة ياماها موتور بمقعد للأطفال مزود بواقي للرأس بزاوية 270 درجة كتجهيز قياسي، مما يعزز السلامة في الحوادث المحتملة. يمكن تعديل ارتفاع الواقي ليتناسب مع نمو الطفل، مما يسمح باستخدام هذا الطراز لفترة طويلة.

أما سلسلة ”Bikke“ التي تحمل الأطفال من شركة Bridgestone Cycle Corp. فتحتوي على طراز مزود بسرج منخفض وإطارات أكثر سمكاً، مما يعزز الثبات والأمان أثناء القيادة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)