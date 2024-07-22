بعد انسحاب بايدن: اليابان تراقب عن كثب سباق الرئاسة الأمريكية وتداعياته المحتملة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين إن البلاد ستراقب عن كثب التطورات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء: ”التحالف بين اليابان والولايات المتحدة هو حجر الزاوية في السياسات الدبلوماسية والأمنية لبلادنا“. ”سنراقب التحركات المستقبلية“.

وقال كيشيدا إنه سيمتنع عن التعليق بشكل مباشر على إنهاء بايدن لمحاولة إعادة انتخابه لأن الأمر يتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية، لكنه قال ”أعتقد أن بايدن أراد اتخاذ أفضل قرار سياسي كرئيس“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)