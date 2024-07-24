بسبب العنف ضد الفلسطنيين: اليابان تفرض عقوبات على مستوطنين يهود في الضفة الغربية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)--أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء أنها جمدت أصول أربعة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية لتورطهم في هجمات على الفلسطينيين.

وذكرت الحكومة اليابانية أن هذه الأفعال غير إنسانية للغاية ولا يمكن التسامح معها. وقد وافقت على عقوبات تشمل تجميد أصول أربعة مستوطنين من إسرائيل في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها اليابان على مستوطنين يهود.



وقال وزير شؤون مجلس الوزراء هاياشي يوشيماسا إن اليابان ”ستحث الحكومة الإسرائيلية بقوة على تجميد أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل مع التنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى“.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، أشار هاياشي إلى أن عنف المستوطنين يتزايد بصورة حادة. وقال إن اليابان ستسعى إلى الوقف الكامل للمستوطنات بينما تعمل مع المجتمع الدولي على التنفيذ الكامل للعقوبات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)